Detención de barras de Chacarita

Cuatro integrantes del sector disidente de la barra brava de Chacarita Juniors, provistos de una ametralladoras y otras armas, fueron detenidos cuando presuntamente iban a emboscar a la facción que comandaría la hinchada en momentos que se iniciaba el partido que el equipo disputó con San Martín de Tucumán, por la Primera Nacional.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Bonaerense y se llevó a cabo anoche, a unos 200 metros del estadio en el que se disputó el partido que el local empató en dos goles con el conjunto tucumano, en el partido bonaerense de San Martín.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, a los detenidos se les incautaron una ametralladora, cuatro pistolas y varias armas blancas.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

La Policía intervino cuando un grupo disidente de la hinchada comenzó a protagonizar disturbios y exhibían armas.

Los detenidos tienen 18, 27, 36 y 42 años, y en su poder tenían una metralleta de color plateada marca Pam, una pistola calibre 380, marca Bersa; una pistola calibre 22, otra pistola calibre 380, marca Prieto Beretta, otra de calibre 9 milímetros y varias municiones de diferentes calibres.

También se incautaron varios elementos punzantes como cuchillos y armas blandas, celulares e indumentaria deportiva del club Chacarita Juniors.

Un jefe policial sostuvo que "los detenidos pertenecen a un grupo que pretenden tomar el mando de la barra de Chacarita".

Los efectivos que participaron del procedimiento pertenecen a la Jefatura Departamental San Martín, que tomaron parte del operativo de seguridad del encuentro, junto a personal de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe).