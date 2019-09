Abel Pintos siempre se las ingenió para mantener en secreto su vida privada, pese al interés del público y los periodistas.

Ahora la revista Pronto y Paparazzi, en la tapa de su última emisión, sorprendió al publicar una imagen del intérprete con quien sería su supuesta novia. "La novia secreta de Abel Pintos", se lee en el título principal del semanario. "Su corazón tiene dueña", se agrega.

La mujer se llama Mora Calabrese, tiene 31 años, es empresaria, madre de una nena y conoció en 2013 en un show al músico.

Abel y Mora llevarían seis años de relación, con varios idas y vueltas. Pero en el último tiempo, la pareja se habría afianzado y logrado más visibilidad, debido a que ella lo acompaña a algunas de su giras por distintas ciudades del país.

En 2017, cuando ganó el tercer Premio Gardel de Oro, Abel realizó una misteriosa dedicatoria a dos personas, que él nombró como "Alma mía" y "la leona", y muchos especularon con que estaría en pareja. Luego de ese día, en una entrevista habló de su vida privada y aclaró: "No estoy de novio. Estoy soltero y suelto".

"Sí he sufrido en historias de amor, en relaciones, por supuesto. Pero a mí me parece que el amor es la raíz de todo en la vida. Y no creo que sea el amor, el sentimiento, el que a uno lo haga sufrir, sino todo lo que está en relación a ese sentimiento", dijo en otra ocasión en una nota con otra revista.