En una charla íntima con Delfi Chaves, resume el fenómeno como “un mimo a la novela”. Dándole mérito exclusivo a la producción “y su tino para la química de los personajes”. En una entrevista con la Revista Gente reveló que su buena onda con "Bruno": "lo nuestro es una hermandad. Realmente, lo quiero mucho. Tal vez mis inseguridades y su vulnerabilidad de recién llegado (vino de Catalunya días antes de iniciar las grabaciones) provocaron que nos respaldemos uno al otro desde el primer día. ¡Somos los dos tan mentales que jamás podríamos estar juntos!".

“En la escena de recién debería haber hecho tal o cual cosa…”. Tenemos una forma de aprender muy horizontal, como a la par. Juntos. Pero ahí vamos, balanceando humores, emociones. Por ahí nos mensajeamos: “Tengo quince escenas… No sé si llego a estudiar tanto”, le escribo. Y me responde con esa tranquilidad tan especial con la que me calma: “Ey, tía, tranquila que no pasa nada”. O si él está bajón por el agotamiento, lo animo: “¡Vamos, Betu, que todo está saliendo genial!”, revela Delfi.

La actriz reveló que "Cada escena con él es un juego. Las más divertidas son las “de seducción”: nos reímos mucho. Ya sabemos qué hacer si él me quiere tocar, yo como que siento y reacciono… Nos parodiamos, jodemos. Es un amigo que me regaló la vida. De los que son para siempre".

