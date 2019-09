Ataque de quemacoches en Mataderos, Canal 26

Seis automóviles fueron incendiados por un desconocido en una playa de estacionamiento situada en el interior de un complejo habitacional del barrio porteño de Mataderos, en un nuevo ataque vinculado a "quemacoches".

El ataque fue concretado cerca de las 3:00 en un complejo de edificios situado en Guardia Nacional al 1600 por un hombre de unos 30 años, según pudo observarse con cámaras de seguridad.

El desconocido, que por el momento no había sido detenido, esperó a que el fuego comience a causar importantes daños a los vehículos para recién retirarse.

Semanas atrás, a uno de los autos le habían robado el estéreo, por lo que su dueño relacionó los dos hechos.

Al lugar acudieron efectivos de los Bomberos de la Ciudad para controlar el incendio de los seis vehículos, entre ellos un Ford Fiesta y dos Volkswagen, un Vento y un Gol.

Guillermo, dueño de uno de los autos, y padre del propietario de otro, dijo sentir mucha "tristeza" por lo ocurrido y advirtió que los autores "se llevaron el sacrificio" de la familia.

"No sé si fueron pibes que revolotean la noche o alguien que lo hizo a propósito, pero lo cierto es que se llevaron el sacrificio de nosotros. Uno de los rodados era de mi hijo, que se los regalé hace tiempo y el otro era mío, modelo 2013 que tenía 30 mil kilómetros y casi ni lo usaba", expresó.

El hombre recordó que días atrás le palanquearon la puerta del auto y le robaron el estéreo, por lo que consideró que se trata de una zona "complicada".

"En el video vi uno de gorrita, que rengueaba y se fue caminando como si nada tras prender fuego uno de los autos. Si lo reconozco lo voy a buscar, el auto lo compré en cuotas y me costaba mucho", explicó el vecino.

Mientras la Policía de la Ciudad intentaba dar con el autor del atentado contra los vehículos, intervino en el caso la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 40.