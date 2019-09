Alquiler de departamentos en la Costa

Quienes no puedan viajar al exterior por la suba en los costos que provocó la devaluación y tengan planeado visitar la costa bonaerense deberán afrontar aumentos en los alquileres del 30%.





La quincena por un departamento de un ambiente superará los 17 mil pesos en Mar del Plata.





Así lo indicó el Colegio de Martilleros de la ciudad atlántica, en el marco de una conferencia de prensa en la que anunciaron los valores estimativos para la próxima temporada.





Como todos los años, los empresarios inmobiliarios de la costa señalaron que en diciembre y marzo los valores estarán 50% menos que los proyectados.





Miguel Angel Donsini, presidente de la entidad que agrupa a martilleros y corredores públicos, aseguró que este año los valores serán ajustados de acuerdo con las paritarias y no a la inflación.



Según los valores oficiales difundidos por el INDEC, la inflación anualizada se ubica en casi 55% y es posible que siga creciendo debido al impacto producido por la devaluación luego de las elecciones primarias de agosto.





De acuerdo con la entidad empresaria, los valores quincenales para alquilar un ambiente -que dependerá de la zona y los servicios- se ubicará en torno a los 17.550 pesos, y que tienen capacidad para dos o tres personas.





En el caso de los departamentos de 2 ambientes (3/4 personas) el valor partirá desde 22.750 pesos y en el caso de los 3 ambientes, en torno a los 27.300 pesos.





Quienes quieran alquilar un chalet de tres ambientes, el costo inicial será desde los 32.500 pesos.





En cuanto a las proyecciones respecto de la llegada de turistas, Donsini consideró que "esta va a ser una temporada de seis puntos" y señaló que "los valores competitivos" permitirán morigerar los efectos de la devaluación.





"Estas van a ser vacaciones cortas. El año pasado pensábamos en una temporada de siete puntos, y para esta pensamos que va a ser de seis. De todas maneras, esos seis puntos esperamos que sean plenos: vamos a intentar dar el mejor servicio que pueda dar Mar del Plata", señaló el ejecutivo.





En la conferencia, sostuvo: "es un momento muy difícil para el país. En un momento pensamos que iba a ser una crisis chica, pero fue bastante larga, complicándose con las elecciones presidenciales, que siempre traen alguna dificultad a nuestro mercado".





Destacó la importancia del turismo en Mar del Plata y el resto de la costa porque "es una de las industrias que más derrama en todos los sectores sociales, no solamente al propietario de un hotel o restaurante, le llega hasta el último empleado y último barrio de cualquiera de los barrios de la ciudad".





"Cuando pensamos qué podíamos hacer, sabíamos que los propietarios no iban a estar conformes, pero también sabíamos que ellos no quieren correr el riesgo de que las unidades queden vacías. Siempre decimos lo mismo: si una unidad se alquila más barata, no se pierde; se pierde si se vende la propiedad más barata, pero cuando alquila solo se pierde si queda vacía. Con estos valores buscamos que Mar del Plata no quede vacía", afirmó.





Explicó que los alquileres "nunca estuvieron dolarizados" y señaló que el sector está "muy competitivo a valores nacionales e internacionales".





En cuanto a reservas, Donsini señaló que "hay consultas y contratos realizados, hay gente que comenzó a hacer las operaciones para congelar el precio".