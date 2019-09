Paro docente

En medio del conflicto en Chubut, CTERA lanzó un paro para este jueves en solidaridad con los trabajadores docentes de la provincia patagónica y en recuerdo de las dos docentes que fallecieron en un accidente automovilístico tras participar de una protesta en reclamo del pago de sueldos.

"No hay ningún tipo de especulación política. Vamos a plantear a las autoridades nacionales y provinciales la resolución del conflicto", sostuvo la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso.

Your browser does not support the video element.

En conferencia de prensa, la dirigente gremial anunció la medida de fuerza y lamentó la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55, quienes habían participado de una de las protestas por falta de pago en la provincia de Chubut y fallecieron en un accidente automovilístico.