Mariano Arcioni realizó una conferencia de prensa para referirse también a la muerte de dos docentes en un accidente de tránsito.



El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, lamentó esta mañana la muerte de dos docentes en un accidente luego de una protesta en reclamo del pago de sueldos y reclamó a la Casa Rosada que "envíe los fondos comprometidos" para "poder salir de la crisis".



"Quiero solidarizarme con todos los familiares y amigos y cuerpos docentes de la provincia de Chubut por el lamentable fallecimiento de dos docentes en un trágico accidente vial.



Deseamos una pronta recuperación a los heridos y también quiero solidarizarme y poner a todo el Gobierno de la provincia a su disposición", sostuvo el mandatario patagónico.

En un mensaje a la prensa, Arcioni afirmó que su administración "respeta el reclamo" de los docentes y trabajadores estatales y subrayó que "las puertas del Gobierno provincial siempre estuvieron abiertas", al tiempo que declaró que declaró un día de duelo y asueto.

"No vamos a dejar de reclamar al Gobierno central, al nacional, que nos envíen los fondos comprometidos, para poder salir de esta crisis", señaló el gobernador chubutense.

A la misma hora, en la Ciudad de Buenos Aires, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, anunció la medida de fuerza de los docentes a nivel nacional y destacó que "no hay ningún tipo de especulación política".



"Vamos a plantear a las autoridades nacionales y provinciales la resolución del conflicto", afirmó la dirigente sindical.



En conferencia de prensa, la dirigente gremial anunció la medida de fuerza y lamentó la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55, quienes habían participado de una de las protestas por falta de pago en la provincia de Chubut y fallecieron en un accidente automovilístico.



En la noche del pasado martes, tras conocerse la trágica noticia se produjeron hechos de violencia y represión policial en la Legislatura provincial y en la Casa de Gobierno chubutense.