Las organizaciones sociales nucleadas en el denominado triunvirato de San Cayetano marchan desde las 11 al Congreso de la Nación, a la espera de que el Senado apruebe la prórroga de la declaración de emergencia alimentaria en el país hasta 2022, que tiene media sanción de Diputados.



Bajo la consigna "El hambre no espera", militantes de Barrios de Pie-Somos, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) se congregarán, a partir de las 11, en avenida de Mayo y Luis Saénz Peña.

“El jueves pasado logramos la media sanción de la Emergencia Alimentaria en diputados. Hoy volveremos a estar en las puertas del Congreso para que se termine de aprobar esta ley que es urgente e impostergable ante el fuerte deterioro social que se vive en nuestro país”, afirmó el coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

“Al igual que con la Emergencia Social, las organizaciones sociales logramos instalar un debate importante en la sociedad con la emergencia alimentaria. Los movimientos populares somos actores protagónicos que luchamos día tras día por mejoras en la calidad de vida de los que menos tienen. Hoy resulta importante que todo el arco político acompañe estas medidas por las que venimos pidiendo hace meses”, concluyó Menéndez.

La vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, convocó para hoy a las 14 a una sesión que devolverá la actividad a una cámara paralizada desde julio por la campaña electoral.

Si bien se adelantó que el objetivo será concretar una sesión breve, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria. que se realizará dos horas antes de la sesión.