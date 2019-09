Militantes de diferentes organizaciones en las inmediaciones del Congreso, NA



Miles de militantes de diferentes organizaciones sociales se manifestaron este miércoles frente al Congreso en la previa del debate en el Senado sobre la nueva ley de emergencia alimentaria, que resultó aprobada por unanimidad.



La protesta comenzó cerca de las 11:00, liderada por un sector de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras agrupaciones.



Los movimientos se concentraron nuevamente frente a la fachada del Congreso para respaldar la iniciativa de la oposición, aunque se retiraron varias horas antes de que la votación.



En efecto, la manifestación comenzó a retirarse del Congreso entre las 13:00 y las 14:00, mientras que los senadores aprobaron recién a las 18:00 el proyecto remitido la semana pasada por la Cámara de Diputados.



Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, se mostró "satisfecho del consenso que se construyó en torno a la ley", que fue impulsada por su agrupación.



"Nosotros, previo a este debate, tuvimos una reunión con los diferentes bloques en Diputados y logramos que se acuerde un único proyecto", agregó el dirigente social.

En este sentido, destacó "el esfuerzo" que hicieron las organizaciones sociales y deseó que "este Gobierno no pierda un día" en implementar la ley de Emergencia Alimentaria, si finalmente es sancionada.



"Me parece que esta es la forma que tiene hoy la política argentina, articularse con los movimientos sociales para avanzar.



Nosotros tenemos una agenda muy clara, vinculada a la economía popular, que esperamos que el próximo Gobierno apoye", señaló.



Poco antes de que comenzara la sesión en el Senado, una parte de los manifestantes comenzaron a desconcentrarse, mientras otro grupo permanecía en el lugar a la espera de la votación.