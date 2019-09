River vs Godoy Cruz, NA

River fue ampliamente superior a Godoy Cruz de Mendoza, pero solo le ganó 1 a 0 el partido que disputaron esta noche y que le permitió al "millonario" clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El único gol del encuentro lo marcó el defensor Joaquín Varela, en contra de su valla, a los 21 minutos del primer tiempo, en el estadio "Néstor Pérez Díaz", de Lanús.



Godoy Cruz terminó con diez hombres por la expulsión del defensor Tomás Cardona, a los 34 del complemento.



Ahora el "millonario" esperará al ganador del choque entre Talleres de Córdoba y Almagro.

A los 22 un tiro libre de Ignacio Fernández fue desviado por Varela, de cabeza, y sin querer venció a Mehring, para convertir el gol de River, que a la postre le daría la victoria.

Noticias relacionadas