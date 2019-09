El nombre del peculiar personaje de Disney: ''Goofy'', ha sido tendencia en redes sociales los últimos días debido a la polémica que inició un usuario identificado como Jeffy Wing en Twitter que le hizo una pregunta al "Servicio al cliente" de la empresa de entretenimientos.

Al ser uno de los personajes más queridos y cómicos de la casa, Disney respondió a la interrogante en la misma red social: ''¡Estamos felices de resolver este debate! ¡Goofy es definitivamente un perro!''.

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

Noticias relacionadas