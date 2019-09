La relación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré se consolida cada vez más. Comparten proyectos laborales, se los ve muy amorosos y ambos aseguran estar muy contentos.



En medio de ese buen clima que rodea a la pareja, empezaron a surgir rumores sobre que Laurita Fernández estaría embarazada.



La actriz y bailarina rompió el silencio en "Los Ángeles a la Mañana", el programa de Ángel de Brito y fue contundente sobre los crecientes rumores.



"Ni idea de donde sale el rumor, pero no estoy embarazada... para nada", expresó.

"Mis papás me escriben, tantean para ver que onda pero les digo que no. Tampoco me enoja que invente algo así porque sería una noticia maravillosa", dijo.

Al finalizar habló sobre el rumor de que habría pedido adelantar grabaciones para que no se le note la panza: "La fecha de rodaje es la que está estipulada, no pedí adelantar todo".