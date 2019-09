Todo comenzó cuando El Pollo Álvarez la vio llorando junto a Andrea Campbell tras una tanda publicitaria y se sorprendió: "No, pará. ¿Te querés ir, Niki? Porque te sentís mal". "Ok", solo se limitó a decir Nicole Neumann notablemente angustiada.

Andrea Campbell explicó que "le bajó la presión". "Andá, Niki. Bueno. A ver, vamos a seguir con el programa. No vamos a hacer un show y mucho menos con nuestra gente", explicó el conductor.

En medio de la sorpresa, El Pollo pidió a su compañera: "Andre, por favor te pido si la podés ayudar. No vamos a hacer un show y menos con nuestra gente. Se siente mal Nicole y por eso se fue. Me están preguntando por cucaracha y por eso lo explico".

"Si vuelve, le preguntamos qué le pasó y si no después lo comunicaremos. Vamos a hacer una cosa, seguimos con el programa", cerró Álvarez.

Nicole más tarde dio su versión de los hechos cuando volvió al piso: "Es horrible hablar del papá de tus hijas. 24 horas con trabas y temas es insostenible. No entiendo que alguien se levante todos los días para hacerle la vida imposible a la mamá de sus hijas. Me levanto y todos los días con una sorpresa nueva, no tengo ganas de andar ventilando mi vida íntima en la televisión".

Al terminar el ciclo, fue Ángel de Brito quien contó cuál fue la tremenda frase que dijo Nikita al salir del aire. "Me quieren ver muerta", fue la lapidarias palabras que expresó entre llanto.