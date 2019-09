Jerome Powell, REUTERS

El banco central de Estados Unidos (Fed) anunció este miércoles una ligera disminución de las tasas de interés, la segunda en dos meses, citando "incertidumbres" que pesan sobre la economía y el comercio mundial.

Las tasas tienen ahora un margen de 1,75% a 2%, tras una reducción de un cuarto de punto porcentual ó 25 puntos base.

Pero el Comité Monetario de la Reserva Federal se mostró dividido, pues tres de sus miembros votaron en contra de la medida, y siete a favor.

Es la oposición más fuerte que ha encontrado el presidente Jay Powell desde su llegada a la cabeza de la Fed a inicios de 2018.

El presidente Donald Trump que pedía una reducción drástica de las tasas de interés, criticó duramente al banco central y su presidente, Jay Powell.

"Jay Powell y la Reserva Federal fracasan de nuevo", lanzó Trump en Twitter inmediatamente después del anuncio.

"No hay agallas, no hay sentido, no hay visión. Un comunicador terrible", añadió. El miércoles, la Fed también revisó al alza su previsión de crecimiento de Estados Unidos para 2019, de 2,1% a 2,2%.

Hacia el futuro, el promedio de las proyecciones de los miembros de la Fed indica que el banco central no tiene por el momento la intención de ir más allá en la reducción de tasas, ni a finales de 2019 ni el año próximo, al tiempo que prevé un crecimiento de 2% en 2020 y una inflación a tono con su objetivo de 1,9%.

Pero esas proyecciones individuales, aunque dan una idea general a los mercados, no presagian exactamente la decisión del Comité Monetario porque no todos los participantes de las proyecciones son miembros con voto.

Al justificar su decisión de reducir las tasas, la Fed citó "las inversiones de empresas y las exportaciones que se debilitaron", mostrando el peso en las industrias de las inquietudes sobre las tensiones comerciales y el debilitamiento del crecimiento mundial. "Las incertidumbres sobre las perspectivas persisten", subrayó el ente monetario.