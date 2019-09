Ángel Di María, REUTERS

De la mano de Di María, el PSG venció este miércoles al Real Madrid 3-0 por Champions League.

El campeón francés comenzó el partido con una presión muy alta, pero cuando parecía que Real Madrid tenía el partido controlado, una triangulación entre Di María, Mauro Icardi y Juan Bernat acabó con el centro del lateral español y el remate de zurda de el Fideo, que batió a Thibaut Courtois por el palo corto (14).

Pese a que el equipo blanco reaccionó inmediatamente, con un disparo desde la frontal de Hazard que se marchó rozando el palo (16), el PSG se creció con el gol a favor y se mostró muy peligroso a la contra, mientras que el Real Madrid acusó el golpe.

En el ecuador de la primera parte, el PSG se hizo dueño absoluto del balón y pese a no disfrutar de ocasiones claras de gol, cada acción de Pablo Sarabia y Di María llevaba mucho peligro. Una excelente definición de Meunier, selló el triunfo del equipo francés.