Sol Pérez mostró como prepara su escultural figura en las redes sociales para la llegada de la primavera.

El invierno de a poco nos está dejando, y el calor primaveral ya se empieza a sentir en el ambiente y también en las redes. Sol mostró como trabaja y mantiene su cuerpazo en lo que es una temporada esperada por muchos.

Hace unos días, la ex chica del clima habló de su presente amoroso y de lo que espera encontrar.



Después de varias desilusiones amorosas, la voluptuosa rubia se cansó de sufrir. Aunque siempre dice que no tiene tiempo para dedicarle a una pareja, en el fondo sabe que el amor puede golpear su puerta en cualquier momento. Sin embargo, esta vez será muy cautelosa a la hora de elegir a su próxima conquista.

Noticias relacionadas



“Estoy sola, no estoy de novia. Me cuesta mucho encontrar un hombre que diga ‘quiero confiar en esa persona’. Estoy en un momento de mi vida donde si algo no me gusta cierro la puerta. Si yo conozco a alguien que sigue todo el tiempo a minitas en Instagram, me la baja”, disparó en diálogo con Paparazzi.