Dos delincuentes que sorprendieron a la dueña de un comercio del barrio porteño de Balvanera y a la cual asaltaron y la maniataron con precintos fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad. IMÁGENES SENSIBLES.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo este mediodía en el local ubicado en la calle San Luis al 2400.



Los sujetos redujeron a la víctima, la maniataron con precintos plásticos y le robaron sus pertenencias, entre ellas las llaves de su domicilio el cual se encontraba a metros del comercio.



Tras escapar del lugar, los asaltantes se dirigieron a la casa de la damnificada donde se encontraba su marido almorzando.



El hombre se dio cuenta de la presencia de los delincuentes y salió al balcón a pedir ayuda, mientras que los ladrones huyeron del lugar sin poder perpetrar el robo.



Personal de la Comisaría Vecinal 3 A, que fue alertada por los vecinos de la zona, acudió al lugar y con la ayuda de los transeúntes logró detener a uno de ellos.



Mientras tanto, oficiales de la Fuerza Delta de la policía porteña, concretaron la captura del segundo involucrado en la intersección de las calles Azcuénaga y San Luis.



Tras identificarlos se corroboró que se trataba de ciudadano de nacionalidad uruguaya de 35 años y un argentino de 41, ambos domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires.



Luego de requisarlos se les secuestraron guantes de látex, una mochila y un precinto plástico igual al utilizado para privar de la libertad a la mujer.



La Fiscalía Criminal y Correccional número 49, a cargo de Paula Asaro, dispuso la detención y traslado de los implicados a la comisaría de la zona.



También se solicitó la declaración de los testigos y las vistas fílmicas del lugar y de los vecinos que grabaron con sus teléfonos celulares.



Por otra parte, se solicitó personal del SAME para los damnificados, ya que la mujer presentaba un golpe en la cabeza y el hombre tenía lastimadas las manos, producto de haber roto la ventana de su casa para pedir ayuda.



Se labraron actuaciones por "tentativa de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones".