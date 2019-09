Un colectivero de la línea 39 perdió el control en Palermo y terminó chocando con 4 estacionados. El conductor se retiró del lugar tras sacar fotos.

El hecho no registró heridos y ocurrió a las 5 de la mañana. No se sabe si el conductor se quedó dormido o intentó esquivar algún objeto.

Uno de los conductores del auto manifestó su preocupación por el daño causado al vehículo y posiblemente reciba el seguro por destrucción total.

Una testigo contó que el chofer se bajó, sacó fotos y se retiró del lugar sin conocerse hasta ahora los motivos de la huida.

Por el momento el chofer no fue identificado, la policía trabajó en el lugar y recogió material fílmico de las cámaras de seguridad.

