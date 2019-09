Un nuevo enfrentamiento entre trabajadores nucleados en la Uocra se produjo esta mañana en Ensenada, en las inmediaciones de la puerta 4 de la destilería YPF, en donde se encuentra la planta AESA, lo que generó la intervención policial.



Hubo enfrentamientos con los agentes de la Bonaerense, que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos, para evitar un nuevo conflicto entre los sectores que responden al detenido ex líder sindical Juan Pablo "Pata" Medina y los que se identifican con Carlos Vergara, interventor de la seccional platense de la UOCRA.



El enfrentamiento comenzó poco después de las 7 de este jueves, cuando trabajadores de una constructora contratada por la petrolera intentaban ingresar a la planta.



El grupo que responde a Agustín Medina, hijo del sindicalista preso, acusa a la intervención del gremio de impedir el acceso de 30 afiliados de la región que fueron removidos de sus puestos.

Para evitar un nuevo choque, como el ocurrido en agosto, la Policía había dispuesto un operativo de seguridad en las inmediaciones de la puerta 4 de la planta de YPF. Según publicó el diario El Día de La Plata, hubo heridos que fueron trasladados al Hospital Rossi.

