El paro nacional docente de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) comenzó en todo el país, con una movilización a media mañana desde el Obelisco de Buenos Aires a la Casa de Chubut, solidaridad con los docentes de esa provincia y el fallecimiento de dos de ellos en un siniestro vial.



La medida de fuerza, anunciada el miércoles por la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, es la segunda de alcance nacional convocada por la confederación en apoyo a los docentes de Chubut, que llevan adelante la sexta semana consecutiva de huelga por el atraso en el pago de sus salarios.

El 5 de septiembre pasado la Ctera llevó a cabo una huelga en solidaridad con maestros chubutenses agredidos en la madrugada del día anterior por una "patota" del sindicato de petroleros cuando protestaban en la ruta nacional 3 en cercanías de Comodoro Rivadavia.

El paro de hoy se decidió luego de la "inadmisible" muerte de dos docentes que regresaban de una movilización para reclamar el cobro en tiempo y forma de sus salarios", declaró el miércoles Roberto Baradel, secretario adjunto de la Ctera, al anunciar la medida.

Para las 10 está anunciada una marcha de docentes desde el Obelisco hacia la Casa de Chubut, en Sarmiento 1172 de Buenos aires, motorizada junto a organizaciones sociales.

Frente a la Casa de Chubut, gremios y organizaciones sociales protestarán y expresarán el luto por la muerte de las docentes Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz.

Las dos docentes muertas en un siniestro vial en la ruta 3 regresaban a sus hogares luego de haber estado en una marcha de protesta de los estatales chubutenses.