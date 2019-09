Macri encabezó un acto de entrega de viviendas y escrituras a vecinos de la localidad jujeña de Volcán, NA

El presidente Mauricio Macri encabezó este jueves el acto inaugural de obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Jujuy "Gobernador Horacio Guzmán".

El jefe del Estado puso en funciones las nuevas instalaciones con la presencia del gobernador Gerardo Morales; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y autoridades de Aeropuertos Argentina 2000.

El presidente continuó su gira por el Norte y encabezó distintas actividades en Jujuy, donde expresó su confianza en que los argentinos el 27 de octubre votarán por el oficialismo para "seguir cambiando la historia".

"Los argentinos necesitamos trabajo y eso es lo que estamos mejorando acá. Estoy acá para hacerme cargo y llevarle alivio a los argentinos", comentó.

MACRI DURANTE INAUGURACIÓN EN JUJUY, CAPTURA YOUTUBE

"Es fundamental hacer todo lo que no se hizo antes. Los argentinos queremos vivir en un país donde se gobierna para todos, donde todos se puedan expresar sin miedos", expresó.

"No nos da lo mismo hacer que no hacer, por eso hacemos obras que se usarán por muchos años para no preocuparse con calidad", comentó.



"Estas obras no son las únicas soluciones. Mi compromiso desde el primer día es gobernar para todos como igual para mostrar avances que duren para siempre", manifestó.

"He logrado llevar proyectos a diferentes gobernadores, mostrando que somos capaces de estar mejor porque merecemos estarlo y para eso hay que entenderse", expresó.

El PRESIDENTE EN REUNIÓN JUNTO A MORALES Y SU GABINETE, NA



El jefe de Estado se pronunció sobre las próximas elecciones presidenciales en declaraciones formuladas a la prensa, tras encabezar el acto de entrega de viviendas y escrituras a vecinos de la localidad jujeña de Volcán, zona afectada por el alud de enero de 2017.



En modo de campaña y tras el estreno de su nuevo estilo distante de las redes sociales y enfocado en lo territorial, el mandatario aseguró que "falta muy poco para la elección" y que los argentinos "van a decidir que van a seguir cambiando la historia".





Acompañado por la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, Macri afirmó que está "gobernando", pero "la campaña siempre está".





A la vez, reiteró que tras la "incertidumbre" que se generó después de las PASO del 11 de agosto, junto a su Gabinete se ocuparon "de llevar tranquilidad y estabilidad" a los ciudadanos.





Más temprano, Macri encabezó una reunión de trabajo con el gobernador local, Gerardo Morales, con la participación de funcionarios de ambos gabinetes, en la que dialogaron sobre temas educativos, sociales, productivos y de turismo, entre otras.





Ese encuentro de trabajo se dio luego de que anoche el mandatario radical le diera la bienvenida a la provincia con una cena informal.





Los equipos de la Nación y de la Provincia analizaron el nivel de la capacitación de los docentes jujeños y destacaron que en todos los establecimientos de enseñanza primaria los alumnos reciben su ración diaria de alimentos.





Además, destacaron que la asistencia social volvió a manos del estado provincial a partir de diciembre de 2015.





En relación al turismo, los funcionarios jujeños informaron que existe plena ocupación hotelera en la Quebrada de Humahuaca que representa el 65 por ciento del total provincial.





El número de turistas que visitan la provincia se duplicó entre 2015 y 2018 y las autoridades provinciales estiman que alcanzará un nuevo incremento a partir de la inauguración de las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán.

Entrega de escrituras

En el marco de su novena visita a esa provincia, el presidente entregó escrituras a familias damnificadas en la localidad jujeña de Volcán donde, dijo, "no hay más piedras, barro, y porque hay vida y hay futuro", tras el alud que arrasó con el pueblo de la quebrada de Humahuaca en el 2017.

Junto al gobernador Gerardo Morales, entregó ocho viviendas reconstruidas en su totalidad con sus correspondientes carpetas técnicas, más otra vivienda reconstruida parcialmente, y 90 escrituras a familias del barrio Ferroviario que resultaron damnificadas a raíz del fenómeno climático.

Además, verificaron las obras de infraestructura que se llevaron a adelante tras el fenomeno climático. Entre las mejoras, se habilitó un sistema de alerta temprana para inundaciones en la localidad, así como las obras de adoquinado de las calles del pueblo y obras hídricas.

En ese marco, el primer mandatario sostuvo que el crecimiento de Jujuy se refleja “en el litio, la energía renovable y en el turismo”, y en ese sentido indicó que “no hay una cama libre en todo la quebrada, eso significa que Jujuy se ha puesto en el tablero nacional y del mundo”.