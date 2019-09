A pesar de que Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención en la Violencia del Deporte lo negó, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires decidió que River Plate no lleve más hinchas visitantes en los partidos que se disputen en esa jurisdicción.



La noticia fue confirmada a NA por gente cercana al ministro Cristian Ritondo, aunque difícilmente sea admitida públicamente por algún funcionario de esa cartera.



De hecho, Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide, organismo que depende del Ministerio de Seguridad, negó que se "haya tomado esa decisión".



A su vez, el funcionario confirmó que sólo quedan dos personas detenidas de los 51 barras de la facción de Budge que fueron aprehendidos con armas de fuego, previo al partido ante Godoy Cruz, por Copa Argentina.



"La Justicia debería estar a la altura de la pelea. Hay buenos fiscales que nos acompañan y otros no. Los barras son un cáncer en el fútbol", afirmó en declaraciones formuladas a TyC Sports.

Desde el Millonario, en tanto hay mucho malestar por lo sucedido anoche y solicitarán una explicación a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires (APREVIDE), cuyo Secretario, Juan Manuel Lugones, quedó en el ojo de la tormenta.

Además, antes de la decisión del Ministerio, desde el club ya habían adelantado que no quieren volver a jugar Copa Argentina en Provincia de Buenos Aires.