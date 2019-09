Diego Maradona, en el partido de Gimnasia vs Racing

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona, consideró este jueves que su equipo necesita "acostumbrarse a ganar" para revertir el mal momento futbolístico que atraviesa en la Superliga, donde lucha por la permanencia.



Tras el debut con caída frente a Racing como local por 2-1, el "Lobo" visitará el lunes a Talleres en Córdoba, un rival envalentonado y encumbrado en la tabla, y Maradona publicó una serie de videos a través de las redes sociales oficiales de Gimnasia.



En ellos, principalmente, insistió sobre lo que lo moviliza haber llegado a la institución "tripera" y agradeció las muestras de afecto de los hinchas.



Pero, además, dio una radiografía de lo que ve en el conjunto que está último en la tabla de posiciones y promedios de la Superliga.



"Nosotros estamos dejando todo. Yo no me quiero ir de Estancia Chica. Los chicos necesitan el acostumbramiento a ganar. No soy mago, pero tengo 40 y pico de años en el fútbol", aseguró.



"Lo primero que encontré fue la gente, que me mima, me demuestra cosas. Es una hinchada que mira hacia el futuro y me encanta eso. Soy un tipo feliz y sé que mi mamá está feliz y eso es lo que me empuja", agregó.