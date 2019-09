Violencia de género, golpiza de hombre a su ex novia

Un hombre quedó detenido tras golpear a su ex novia. La chica presentó una denuncia por violencia de género con la prueba de un video de una golpiza que tuvo lugar en abril en la casa en la que vivían en la localidad de Martínez.

En las imágenes, que se difundieron en las últimas horas, se puede ver cómo Gastón Rodrigo Gil (46) golpea salvajemente a su entonces novia Stefanía Sánchez, una modelo de 24 años.

Según denuncia la joven, los ataques de Gil se daban en la intimidad pero también frente a sus amigos y en boliches, después de fuertes escenas de celos por su "forma de vestir" y por tratar con otros hombres.

Después de dos años de relación, la chica lo dejó por los episodios violentos y se mudó sola a un departamento en Palermo, donde la atacó el hombre, que la fue a buscar el pasado martes.

El atacante quedó detenido por la Policía cuando escapaba de la vivienda de la joven. El fiscal a cargo de la investigación, Maximiliano Vence, pidió la prisión preventiva.

Lo investigan por los delitos de lesiones leves agravadas por ser en un contexto de violencia de género, amenazas y daño.

Antes de huir, el aprehendido había mandado mensajes a Stefanía para que no dijera nada, pero a las pocas cuadras fue alcanzado por los agentes. Sánchez quedó con custodia policial.

El video registrado muestra cómo el hombre la había golpeado tras volver de un boliche, aparentemente ebrio, y había lanzado su celular contra la pared. La chica logró escapar por un balcón.

La joven denunció que había presentado una denuncia previamente en una fiscalía de San Isidro y que no habían "hecho nada". Gil le habría seguido enviando mensajes por WhastApp amenazándola de muerte.