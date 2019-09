Violento robo contra una mujer en Barracas

Dos ladrones atacaron a una mujer cuando estaba por ingresar a la empresa que trabaja en Barracas.

Tras una feroz golpiza, huyeron con las pertenencias de la víctima

El hecho ocurrió en una fábrica ubicada en Luzuriaga al 1700, del barrio porteño de Barracas, donde la víctima trabaja como nutricionista.

Los malvivientes sorprendieron a la mujer, quien intentó resistirse, por lo que los agresores le dieron una brutal golpiza.

Finalmente, los delincuentes escaparon con su cartera.

Las imágenes quedaron grabadas por las cámaras de seguridad, que hablan del violeto hecho que sufrió la mujer.