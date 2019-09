Granada vs. Barcelona, TeleCentro 4K

El fútbol español se vive por TeleCentro 4K. Una vez más, podrás disfrutar de un gran encuentro en Alta Definición: Granada vs. Barcelona.

El conjunto culé cuenta con la vuelta de Messi, quien buscará enderezar el rumbo de un equipo que viene atravesando una temporada irregular.

Your browser does not support the video element.

Por su parte, el local buscará una nueva victoria para continuar con su buena temporada, que lo ubica en zona de copas europeas tras cuatro fechas.

Noticias relacionadas

Los equipos se enfrentan este sábado 21 de septiembre desde las 15:55 y podés verlo EN VIVO en Alta Definición por TeleCentro 4K a través de ESPN 2 (Canal 4000).

Para poder disfrutar del encuentro, llamá al 6380-0000.