EL CANDIDATO A PRESIDENTE SE ENCUENTRA DE GIRA POR BOLIVIA Y PERÚ

Durante su corta visita a Bolivia, el candidato presidencial Alberto Fernández dialogó con la prensa y expresó cómo cree que debe ser la relación a futuro con Estados Unidos.



"Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Ningún país como Argentina puede enemistarse con Estados Unidos. Lo único que espero es que tenga una relación de respeto y madurez con nosotros como nosotros la queremos con Estados Unidos", expresó en diálogo con Infobae.



Durante la entrevista se manifestó sobre Brasil la relación con Jair Bolsonario, actual mandatario del país vecino: "Mi vínculo no es con Bolsonaro sino con el pueblo de Brasil. Somos pueblos indisolublemente unidos. Debemos potenciar la unidad. Bolsonaro y yo somos coyunturales".



Hay que ayudar a que encuentre una salida y la salida es el diálogo, no es la intervención de terceros países. Que los venezolanos se sienten a hablar cómo encaran ellos el futuro. Yo propongo el diálogo de todos los venezolanos", afirmó sobre Venezuela.

"Lo conocí cuando no era Presidente. Era candidato y desde ese momento sólo he visto crecer a Bolivia. Vamos a tener el vínculo que siempre tuvimos de comunidad, de hermandad y de apoyo pleno", manifestó Fernández sobre Evo Morales, presidente de Bolivia.

FERNÁNDEZ JUNTO AL PRESIDENTE DE BOLIVIA, EVO MORALES, FOTO PRENSA

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a los temas a tener en cuenta si es electo presidente: "La experiencia que se ha vivido en Argentina es un llamado de atención a toda América Latina. Esas políticas no han servido, han sido muy costosas para nuestro país y para muchos países . No quiero hablar de terceros países para no lastimar a nadie , porque no me corresponde. Es un llamado de atención de lo que pasa cuando un país confía en un grupo de empresarios con ideas neoliberales muy dañinas para el desarrollo".



"Vamos a potenciar nuevamente el consumo, que es algo que cayó estrepitosamente. Es una política deliberada del Gobierno de Macri. Tenemos que poner en marcha nuevamente eso. Tengo la expectativa que nos vaya bien porque los argentinos hemos vivido esta realidad y hemos logrado recuperarnos. Confío en la capacidad de recuperación que tenemos como país", aseveró.

"Las PASO nos dieron una ventaja importante pero uno no debe confiarse", dijo al respecto.

En el marco de su segunda gira internacional -la primera había sido a España y Portugal-, Alberto Fernández tiene previsto mantener esta tarde una reunión con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en la ciudad de Lima.

El candidato presidencial viajó acompañado por su jefe de campaña, Santiago Cafiero; su responsable de comunicación, Juan Pablo Biondi; los intendentes de los partidos bonaerenses de San Martín y de Hurlingham, Gabriel Katopodis, y Juan Zabaleta, respectivamente; y el diputado nacional Felipe Solá, entre otros.

Ambos viajes se dieron luego del holgado triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que le sacó 16 puntos de ventaja al actual presidente y postulante a la reelección por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri.