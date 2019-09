En medio de una nueva guerra entre Nicole Neumann y su ex,Fabián Cubero, quién salió a opinar del conflicto fue Pampita, con quien Neumann se encuentra enfrentada hace años.



En su programa, Pampita Online, la modelo y conductora opinó junto a su panel sobre la crisis de llanto que sufrió al aire la panelista de El Trece: "Cubero es un buen tipo. Yo lo conozco y no es mala persona. Capaz que tenía algo organizado con las chicas y por eso reaccionó así. No sabemos qué tiene organizado el finde que le toca a él".



Nicole fue consultada acerca de lo que dijo Pampita sobre Poroto, la rubia no pudo ocultar su indignación y se despachó frente a las cámaras. "Lo conoce hace un año. Durante años pensaba otra cosa y ahora, de golpe, cuando se separó piensa todas cosas completamente distintas. Es bastante loco, ¿no?", disparó.



Luego se refirió a la presencia de su hermana Gege como panelista en el programa y aclaró: "No sé si se sintió incómoda hablando del tema o no. No tengo idea porque no hablé con mi hermana. No vi el programa, así que no puedo decir nada".



En cuanto a si era verdad que su ex pidió que le saque la restricción para mostrar fotos de sus hijas a cambio de firmar el permiso para viajar al exterior, aseguró: "Los dos lo pedimos entre padres. Después, en algún momento y sin información, se me revocó el permiso. Me entero el miércoles en un corte y después pasó todo lo que ya explicó mi abogada. Hay todo un convenio", contó.



Desde Los ángeles de la mañana hablaron de que Poroto insiste con que Nicole levante la cautelar a Viciconte porque "eso le estaría retaceando algunos negocios a la pareja. Consiguen más canjes cuando pueden publicar fotos con las nenas", dijo.