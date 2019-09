LA JOVEN ACTIVISTA DURANTE ESTE VIERNES EN PLENA MOVILIZACIÓN, REUTERS

Greta Thunberg, la adolescente sueca de 16 años que decidió faltar al colegio en agosto de 2018 para protestar todos los viernes frente al Parlamento de su país y exigir medidas contra la cambio climático, lidera una huelga mundial con epicentro en Nueva York, Estados Unidos, y actividades en 156 países.

En su perfil de Twitter, Greta Thunberg se define como una "activista ambiental con asperger", síndrome del espectro autista que le fue diagnosticado a los 12 años y que para ella es una fortaleza.

"El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de las mentiras", dijo recientemente a la BBC.

Su interés por el medio ambiente comenzó a los 8 años, cuando en la escuela un maestro dijo que había que "ahorrar papel y apagar las luces", contó la joven.

Desde entonces no come carne ni toma leche y dejó de comprar cosas a menos que sean "absolutamente necesarias". Sus padres, una cantante lírica y un actor y productor, siguieron su ejemplo e imitaron sus conductas favorables al medio ambiente.

En agosto de 2018 decidió comenzar a faltar al colegio todos los viernes y sentarse con una pancarta escrita a mano con la frase "Huelga escolar por el clima" frente al Parlamento sueco en Estocolmo.

Lo que inició como una protesta en solitario se convirtió en un movimiento global llamado "Viernes por el futuro" del que participan más de un millón de niños y adolescentes, que también hicieron huelgas por el cambio climático en más de 100 países los pasados 15 de marzo y 24 de mayo.

Los medios internacionales mencionan su nombre entre los posibles candidatos a Premio Nobel de la Paz 2019 y en enero pasado habló frente a los líderes del planeta que se reunieron en el Foro Económico Mundial en Davos.

"Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles que nuestro hogar está ardiendo", leyó Thunberg en esa cumbre.



Recientemente usó sus vacaciones de Pascua para hacer una gira por Europa, siempre en tren, ya que se niega a viajar en avión para reducir su huella de carbono.



Greta habló ante el Parlamento Europeo, se reunió con líderes políticos británicos, el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y el papa Francisco.

Para viajar desde Suecia a Nueva York, donde a partir del lunes las Naciones Unidas celebran la "Acción Climática", la adolescente cruzó el Atlántico en el velero "Malizia II" que, construido para participar en carreras de alta velocidad, genera su propia energía sin necesidad de combustibles fósiles, utilizando para ello paneles solares y turbinas subacuáticas.