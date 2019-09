Ramiro Agulla, conocido publicista del país, mantuvo un picante cruce con la actriz Julieta Cardinali por el feminismo.



Los tweets de ida y vuelta ocurrieron el viernes por la mañana. Agulla "cansado de la presión social del feminismo", decidió expresarse a través de la red social y la actriz decidió contestarle.

El primer posteo del publicista habla de un "cansancio" por "políticamente correcto". Para el publicista, en la Argentina de hoy "no se puede decir nada" y se tiene que pedir "perdón por todo". Agulla arremetió contra los «"colectivos minoritarios", haciendo referencia al autodenominado "colectivo de actrices" de perfil feminista.



Cardinalli decidió contestarle y se metió en la discusión al decir que no entiende a las personas que no se reconocen como feministas.



Cardinalli acusó a Agulla de tener la actitud del "patriarcado" y finalizó con otro mensaje de la cadena advirtiendo que "se va a caer" (haciendo mención a el patriarcado). La respuesta del comunicador no se hizo esperar.

no soy feminista y que ? respeto a las mujeres y la amo. son mi madre son mi hija son mi hermana . pero no me banco toda la mierda que trae el feminismo. ningún varón bien criado puede ser feminista. ¿qué mierda es esa?