Este sábado, Día de la Primavera, y domingo llega la Feria del Encuentro Cultural con distintas actividades para que los vecinos de Merlo puedan disfrutar de dos días con espectáculos, atracciones y actividades en el Predio ferroviario.

El sábado 21 y domingo 22 de septiembre de 12:00 a 22:00 el predio de Libertad ubicado en Av. Eva Perón y Colombia será escenario de los festejos de la Feria que ya se impuso en el distrito de Zona Oeste.



A las 20:00 del sábado, Día de la Primavera, se presentará el cantante Nolberto Alkla, el artista oriundo de República Dominicana interpretará algunos de los temas más destacados de su repertorio como "Supe que me Amabas" y "Eclipse Total de Amor".

Una hora después, a las 21:00, llegará el show principal con la presentación de la banda de cumbia pop del momento: Agapornis, banda liderada por Melina Lezcano, que interpretará éxitos como “Le hace falta un beso”, “Si te vas” y “Soltera”.

Habrá feria de artesanos, patio de juegos para los más chicos, bandas locales, patio gastronómico para quienes quieran disfrutar de platos salados, opciones dulces para el almuerzo, merienda o cena.



El evento, organizado por la intendencia a cargo de Gustavo Menéndez, será de entrada libre y gratuita para que familias y amigos disfruten y reciben la nueva estación a pleno.