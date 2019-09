Super Bailando, Karina La Princesita respondió a las críticas, PRENSA

Marcelo Tinelli abrió el programa junto a las 19 parejas que el jueves no llegaron a conocer los votos secretos de Ángel De Brito.

Una vez que fueron develados, confirmaron su permanencia en el certamen: Flor Vigna y Facu Mazzei (27 + 10 = 37), Fernando Dente –a quien Marcelo intentó “enganchar” con Facu Mazzei– y Macarena Rinaldi –que se abrazó con Lourdes Sánchez como muestra de que se llevan bien– (25 + 9 = 34), Griselda Siciliani –quien le advirtió a Flor Jazmín Peña que su hermana Leticia “es un tiro al aire”– y Nicolás Villalba (30 + 7 = 37), Sofía Pachano y Nicolás Sánchez (25 + 8 = 33), Nico Occhiato y Florencia Jazmín Peña (25 + 8 = 33), Silvina Escudero –que contó que volvió con su novio– y Jonathan Lazarte (24 + 8 = 32) y Flor Torrente y Nacho Saraceni (20 + 8 = 28).

Karina “La Princesita”, quien también fue salvada, mostró su versión más punzante y le respondió a Charlotte que “peor es estar viviendo en este país y no hablar bien el español”, además de contestarle a Lourdes y cruzarse con la coach Barby Reali luego de que la criticaran por su performance en el Cha Cha Pop junto a Damián García.

En cambio, no llegaron al puntaje mínimo (21 puntos) y deberán bailar el duelo: Charlotte Caniggia y Agustín Reyero (11 + 4 = 15), Mora Godoy y Hernán Giménez (15 + 5 = 20), y Ailén Bechara y Jitsu Díaz (7 + 3 = 10).

Por falta de tiempo, las restantes ocho parejas no llegaron a conocer el voto secreto y tendrán que aguardar hasta el lunes, cuando se complete la sentencia y, después del duelo, dos parejas resulten eliminadas del Súper Bailando. Quedaron a la expectativa: El Polaco y Noelia Marzol, Rodrigo Noya y Bianca Iovenitti, Mariela Anchipi y Jorge Moliniers, Lourdes Sánchez y Federico Bal, Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, Cinthia Fernández y Martín Baclini, Flor de la V y Gago Usandivaras, y Lola Latorre y Facundo Insúa.