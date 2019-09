Luis Novaresio y el empresario Braulio Bauab

Luis Novaresio confirmó su romance con Braulio Bauab a través de una historia de Instagram, luego de los rumores hablaran de ello.

"Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena”, escribió Novaresio al pie de una foto en la que se los ve abrazados y felices.

Noticias relacionadas

Braulio Bauab es un empresario inmobiliario de 53 años, que también es martillero y corredor público, y cuenta con mucha experiencia en el rubro.

Amante de viajar y de las redes sociales, Bauab tiene una hija de 1 año y medio con Virginia Laino (43), Directora de Gestión de Riesgo de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien nunca estuvo en pareja con Laino, ambos se conocieron a través de una amiga en común y decidieron un régimen de coparentalidad para satisfacer el deseo de ser padres.

Braulio y Virginia, por caso, pactaron que su hija, Vera, no iba a ser criada bajo ningún credo ni religión. Además, acordaron que la pequeña duerma cuatro veces por semana con la madre y tres con el padre, y que al menos una vez por semana cenen todos juntos.

Si bien Novaresio hasta ahora venía manteniendo un perfil bajísimo sobre sus relaciones, hace dos semanas, en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2019 hizo una romántica declaración después de ganar una estatuilla, aunque no dio nombres.

“Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlo porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes que los quiero. Gracias y que sea una buena noche”, manifestó. Ahora, finalmente, se dio a conocer la historia de amor.