Un grupo de voluntarios generó una "cadena humana" con el objetivo de salvar a cuatro delfines que estaban atrapados en un canal de Florida, estado de Estados Unidos.

Los miembros de la organización Clearwater Marine Aquarium, generaron una fila para que los cetáceos crucen un puente, que percibían como un obstáculo.

Afortunadamente, la estrategia funcionó y los mamíferos acuáticos pudieron ser salvados.

El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los usuarios elogiaron la tarea de los voluntarios para rescatar a los animales.