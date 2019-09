Nueve pasajeros resultaron heridos después de que el vuelo AR 1303 de Aerolíneas Argentinas pasara por la Cordillera de Los Andes.

Las personas sufrieron golpes y contusiones por atravesaron una zona de turbulencias, en la ruta que la aeronave cubría desde Miami a Buenos Aires.

“Cuando pasamos Chile, por el desierto de Atacama, se produjeron turbulencias por un pozo de aire muy fuerte y se golpearon varios pasajeros, se lastimaron”, inició uno de los tripulantes.

“Yo estaba al lado de una señora que tenía una nena en brazos y, como yo tenía el cinturón puesto, la alcancé a manotear y gracias a Dios no pasó nada. Hubo varios lesionados en la cabeza, que chocaron con las gabetas para guardar las valijas”, amplió.

“Fue muy poco el tiempo pero fue muy pronunciada la caída. No avisaron que venía turbulencia pero estaba puesto el aviso de tener el cinturón de seguridad puesto”, cerró.

Hace casi un año, el 18 de octubre, este mismo avión (Airbus 330) había sufrido un incidente similar también cuando provenía de la misma ciudad con destino al aeropuerto de Ezeiza. Hubo 15 heridos en esa ocasión.