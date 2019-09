Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad Nacional de La Matanza. Foto: Frente de Todos

La senadora nacional y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, presentó su libro "Sinceramente", en el partido bonaerense de La Matanza, uno de los distritos claves de cara a las próximas elecciones.

La cita se llevó a cabo en el auditorio central de la Universidad Nacional de La Matanza, donde la ex presidente estuvo acompañada por el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la candidata a vicegobernadora e intendenta de La Matanza, Verónica Magario. De la presentación también participó el diputado nacional y candidato a jefe comunal de ese distrito, Fernando Espinoza.

En el comienzo del acto, la actual senadora se refirió a la crisis económica y le pidió al público "que no les hagan creer que esto es por la impericia o la incapacidad de un presidente".

Noticias relacionadas

"Que se hagan cargo los que levantaron las banderas de estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", expresó.

"Necesitamos políticas que le devuelvan el trabajo a la gente", añadió.

Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad Nacional de La Matanza.

Más adelante, hizo referencia al aumento de las tarifas de los servicios públicos: "No pueden aplicarse las reglas del mercado a un servicio público y encima monopólico. No es sensato. Esto también habrá que discutir".

Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta del Frente de Todos.

Por otro lado, la dirigente del Frente de Todos recordó la gestión de su esposo, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, y la suya y destacó que "fueron 12 años y medio de grandes transformaciones y avances".



"Que había problemas, sí, siempre los hay, pero los que había se multiplicaron exponencialmente y surgieron otros que creíamos superados. A mí personalmente el endeudamiento y el hambre me resultan intolerables", agregó.

A continuación, las frases más destacadas:

"Néstor es La Matanza, cuando él asume como presidente, la primera visita que hace a la Matanza fue acá, en la Universidad donde vino a anunciar préstamos para las pymes y obras".

"Para mí, el punto de inflexión de este Gobierno fue cuando decidió concurrir al FMI".

"Hay que cambiar esta política económica. Los problemas que habían, se multiplicaron".

"El endeudamiento y el hambre me resultan insoportables, me parece que no es justo".

"El país se endeuda y cae en default y los dólares se fugan".

"No es justo que los 44 millones paguen con el mismo esfuerzo".

"Vinieron proponiendo pobreza cero y se van con la emergencia alimentaria".

"Necesitamos políticas que le devuelvan el trabajo a la gente".

"Tenemos que preguntarnos qué nos pasa como país".

"Creo que vamos a iniciar una etapa política diferente con Alberto".

"Quiero que los sectores que más se han beneficiado le presten atención a los que apenas pueden sobrevivir".

"Nunca más se dejen engañar".

"Piensen que puede hacer cada uno para mejorar".

Tras su acto en La Matanza, la ex mandataria presentará el próximo sábado su libro en Salta, y el 14 de octubre encabezará otra charla de presentación en El Calafate, Santa Cruz. En tanto, el 17 de octubre recordará el Día de la Lealtad junto al peronismo pampeano.