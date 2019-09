Festejo de Boca tras el gol de cabeza de Lisandro López, NA

Boca y San Lorenzo se enfrentan en el Nuevo Gasómetro, por la séptima fecha de la Superliga.



El defensor Lisandro López, a los 43 minutos, de cabeza a la salida de un tiro de esquina ejecutado por Alexis Mac Allister, marcó el gol de la victoria parcial boquense.



Con este resultado, el conjunto "xeneize" vuelve a lo más alto de la tabla de posiciones, con 17 puntos, dos más que Argentinos Juniors, que se había apoderado por algunas horas de esa posición de privilegio.

Gol de Lisandro López. Fox Sports