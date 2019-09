El maratón internacional "42K Buenos Aires" organizado por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú, partió a las 7 desde la Avenida Figueroa Alcorta al 7000, en el barrio porteño de Nuñez, y recorrerá parte del centro porteño, La Boca y Puerto Madero para regresar al punto de partida.

La 35 edición de la prueba atlética en la ciudad de Buenos Aires estuvo fiscalizada por la Federación Atlética Metropolitana y la Confederación Argentina de Atletismo.



Los participantes iniciaron la carrera en Avenida Figueroa Alcorta al 7000, esquina Monroe, desde donde seguirán hasta Sarmiento para luego continuar por Avenida Del Libertador y retomar por Avenida Carlos Pellegrini, en el centro porteño.

Desde allí, seguieron por Avenida Paseo Colón hasta llegar al barrio de Puerto Madero, y alcanzar el punto de Pedro de Mendoza y Galdóz, en La Boca, desde donde comenzará el retorno por la avenida 9 de Julio hasta la Autopista Illia.

El corredor keniata Evans Kiplagat Chebet ganó la Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires en tiempo récord, con una marca de 2 horas 5 minutos y 0 segundos.



El récord actual -conseguido el año pasado por su compatriota Saina Kipbemboi– era de 2 horas, 5 minutos y 20 segundos.

Integra el calendario de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS) y su nuevo circuito, estrenado en 2017, fue certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por su sigla en inglés), y clasifica a los competidores para campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, según información oficial.

Atletas de reconocida trayectoria como Juan Pablo Juárez, Sandra Torres Alvarez, Herman Oscar Cortinez e Iris Fernández, quienes hicieron historia en décadas recientes dentro de la carrera en nuestro país, estarán presentes para recibir a los mejores clasificados en la carrera y otorgarles sus medallas.

Fernández, la primera argentina en correr un maratón y pionera del atletismo de fondo en nuestro país, también recibirá una distinción especial de la Asociación Ñandú al cumplirse las cuatro décadas de su debut en la distancia máxima, en Waldniel, Alemania.