No fue una semana fácil para Nicole Neumann quien suma un nuevo round en su disputa con su ex y padre de sus hijas, Fabián Cubero. La modelo afirmó que "la quieren ver muerta" luego de llorar en cámara tras pelearse con su ex pareja.



Nicole vivió una semana tensa, de idas y vueltas, con su ex y su actual pareja: Mica Viciconte, quienes respondieron a las acusaciones de la bella panelista.



El sábado, lejos de cualquier escándalo, Nicole decidió tomarse un descanso y festejar como se debe la llegada de la nueva estación.



Neumann compartió una serie de historias donde se la ve tomando sol, disfrutando de un libro y del impecable día para festejar la temporada de las flores.

Además, la panelista subió a su Instagram una foto donde se la ve luciendo una bikini y resalta su impecable figura, lo que despertó los suspiros de sus seguidores y miles de comentarios.