El sábado pasado Benito Cerati, hijo del músico Gustavo, fue uno de los invitados al programa PH, Podemos Hablar y, en la consigna que indicaba "avancen al punto de encuentro aquellos que tuvieron una charla padre e hijo que los marcó", el joven no dudó en dar un paso adelante.

"Tenía una relación muy linda con mis dos papás y nunca hubo una charla realmente marcada que digamos. Fueron como varios momentos y varias situaciones. Nunca un 'sentémonos a hablar' o alguna cosa así. En mi casa era todo muy relajado. Por ahí era un 'tené cuidado con esto o lo otro' o 'te recomiendo esto o lo otro', pero no había una cosa así pactada de sentarnos a hablar", comenzó su relato.



"Me acuerdo que estaba preocupado por cómo me iba a ir cuando sea grande e hiciera lo que estoy haciendo ahora. Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al 'Síndrome Lennon' (N. de la R.: por el hijo del famoso cantante, que siempre estuvo eclipsado por su fama). Y me dijo: 'Si hay pasión, no hay error'. Eso es algo que recuerdo. Pero fue algo al pasar, no fue como una profecía, sino algo re tranquilo. Después, de grande, en estos años, rescaté eso que fue tan simple", expresó.



"La llevaba bastante bien. Era de los padres que más aparecían en el colegio. Aunque a las reuniones de padres no iba, y lo entiendo: yo no iría tampoco. Pero obviamente estaban muy presentes los dos. La verdad que hubo amor", comentó respecto a la relación con su padre.



