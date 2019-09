Con una gran convocatoria de participantes y varios cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires se desarrolló el maratón internacional "42K Buenos Aires" que recorrerá parte del centro porteño, La Boca y Puerto Madero para regresar al punto de partida, en el barrio de Núñez.

El keniata Evans Kiplagat Barkowet ganó la maratón de Buenos Aires en tiempo récord en dos horas y cinco minutos. El nuevo récord de circuito superó los 2h05m20s de su compatriota Kipkemboi en 2018.

La largada se realizó en la avenida Figueroa Alcorta al 7000, esquina Monroe, en el barrio porteño de Núñez, y desde allí los atletas se desplazaran por avenida Del Libertador hasta la avenida Carlos Pellegrini, en el centro porteño.

Luego seguirán por Paseo Colón hasta llegar al barrio de Puerto Madero, y alcanzar el punto de Pedro de Mendoza y Galdóz, en La Boca, desde donde comenzará el retorno por la avenida 9 de Julio hasta la Autopista Illia.

Las principales intersecciones en el centro porteño estarán afectadas con cortes hasta el mediodía, en muchos de los casos por la competición organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Nandú.



Diego Baciocco, uno de los atletas amateur que vive su primera experiencia en un maratón de 42 kilómetros, dijo que se entrenó desde abril para los "42K de Buenos Aires" y que su "objetivo principal es llegar".

"Tuve una lesión en 2018 así que comencé con carreras de distancias de 15 o 21 kilómetros. Desde abril que me estoy entrenando junto a un grupo de amigos para este maratón. Mi objetivo es llegar, si bien estoy preparado nunca corrí esta distancia asi que es una incertidumbre de cómo me sentiré", aseguró el atleta.

La zona del Obelisco, en avenida Corrientes y 9 de Julio, estará cortada hasta las 12.30, informó la organización.

Las bajadas de La Pampa, Ombúes y Dorrego de la avenida Lugones también tendrán el mismo horario de corte.

En tanto, los automovilistas que necesiten cruzar la avenida 9 de Julio desde el bajo porteño deberán realizarlo por la autopista 25 de Mayo o por Avenida del Libertador.

El maratón internacional 42K forma parte del calendario de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS) y su nuevo circuito, estrenado en 2017, fue certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por su sigla en inglés), y clasifica a los competidores para campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, según información oficial.