Pese a la crisis política interna desatada por el cierre del Parlamento británico, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que está convencido que el Reino Unido finalmente saldrá del bloque regional y advirtió que si se concreta un Brexit sin acuerdo, en Irlanda habrá una frontera "dura".



"Estoy convencido de que habrá Brexit" declaró Juncker en una entrevista publicada hoy por la cadena británica Sky News, pero que fue realizada la semana pasada, antes de recibir las nuevas propuestas del primer ministro británico Boris Johnson, para modificar el acuerdo previo alcanzado entre Bruselas y su antecesora, Theresa May.

Consultado sobre si es posible que Europa impulse la creación de una frontera "dura" entre Irlanda e Irlanda de Norte, si no hay acuerdo en los términos de la salida del Reino Unido, Juncker respondió que "sí".



"Debemos asegurarnos la defensa del interés de la Unión Europea y del mercado internacional", argumentó.

En ese sentido, criticó a los diputados británicos que "han olvidado la historia" en referencia al Acuerdo del Viernes Santo que puso fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte y consideró que si hay una frontera dura, "la historia volverá de inmediato".

"La situación en Irlanda ha mejorado. No deberíamos jugar con esto" sostuvo al respecto.

Sin embargo, advirtió que no es la responsabilidad de la UE un eventual retorno de la violencia, informó la agencia de noticias DPA.

"La UE no será en modo alguno responsable de ninguna de las consecuencias del Brexit. Ha sido una decisión británica, una decisión soberana que respetamos; pero que no intenten cargar a la UE con la responsabilidad. La UE no está marchándose de Reino Unido; Reino Unido se está marchando de la UE", señaló.

El Reino Unido y la UE fijaron el 31 de octubre como fecha límite para la salida de Reino Unido del bloque, pero Londres quiere un nuevo acuerdo distinto del pactado por May que le permita controlar su frontera con Irlanda.

Johnson ha advertido de que si no hay un nuevo acuerdo con Bruselas habrá igualmente Brexit en la fecha prevista.