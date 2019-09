“Friends” cumple 25 años de su estreno y es un gran momento para recordar a aquellas “estrellas invitadas” que formaron parte de la exitosa serie. Durante las diez temporadas desfilaron una amplia gama de famosos.



Sean Penn, ganador de dos Oscar, que interpretó en dos episodios a Eric. Su primera aparición es como novio de Úrsula, la hermana de Phoebe, quien se da cuenta de que su gemela lo engaña y decide contárselo. Al poco tiempo empiezan una relación, pero la terminan por lo raro de la situación.



George Clooney fue invitado en la primera temporada junto a Noah Wyle, cuando ambos eran estrellas de E.R., e interpretaban justamente a dos médicos que salían con Monica y Rachel, que habían cambiado sus nombres porque esta última necesitaba atención médica y no tenía seguro.



Julia Roberts fue otra de las estrellas invitadas y en un capítulo de alto vuelo que también tuvo la presencia de Jean-Claude Van Damme.

Brad Pitt fue parte del elenco en un capítulo bajo el nombre de Will Colbert, un ex compañero de escuela de Monica y Ross que llega de invitado a la cena del Día de Acción de Gracias.

Otros personajes que pasaron por el set de Friends fueron Charlie Sheen, Tom Selleck, Reese Witherspoon, Bruce Willis, Ben Stiller, Hugh Laurie, Susan Sarandon, Danny DeVito.

También lo hicieron Jeff Goldblum, Winona Ryder, Alec Baldwin, Christina Applegate, Jason Alexander, Hank Azaria, Elle McPherson, Jon Favreau, Dakota Fanning.



Kathleen Turner, Isabella Rosellini, Jennifer Grey, Chris Isaak, Chrissie Hynde, Jay Leno, Morgan Fairchiled, Brooke Shields, Freddie Prinze jr., Jane Lynch, Selma Blair, Anna Faris, Ralph Lauren, Jennifer Coolidge y Sarah Ferguson.