MILEI DURANTE EL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND, FOTO @MIRTHALGRAND

El economista Javier Milei, estuvo en "La noche de Mirtha" donde habló de la actualidad del país, el panorama económico donde aseguró que el país se encamina hacia una hiperinflación y que el año que viene podría tener "la peor crisis de su historia".



"No parece que estemos tomando las medidas correctas para salir de la crisis, sino para armar algo peor", explicó. El país va "directamente hacia un default, independientemente de que gane Alberto Fernández o Mauricio Macri".

Noticias relacionadas

Sobre la posibilidad de afrontar futuras obligaciones financieras, manifestó: "No dan los números para que Argentina pueda pagar. Lo único que podría hacer el Gobierno es arreglar la cuestión monetaria para evitar la hiperinflación. Pero entre mal diagnóstico y mala praxis el Banco Central está repotenciando el riesgo de hiperinflación".

Respecto a las medidas que podría adoptar Alberto Fernández si resulta electo presidente, Milei expresó: "Está muy claro lo que va a hacer". "Por un lado tiene la línea de Guillermo Nielsen, que sería el mejor ministro para la Argentina por su capacidad gerencial, probada cuando reestructuró la deuda. Por el otro lado, tenes el área de los irracionales, que es la que está primando", aseveró.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA CANAL 13

Milei contó que el Banco Central tiene reservas de libre disponibilidad por USD 10 mil millones y pasivos por el equivalente a USD 65 mil millones. Ppronosticó que "el tipo de cambio podría llegar a volar por lo menos seis veces más alto".

El economista expresó su deseo de ser el presidente del Banco Central (BCRA) para disolverlo porque "imprimir dinero es una estafa".

"El BCRA es de 1935 y antes la inflación era del 2% anual. Cada vez que la inflación supera el 20% se pierde 1.58 de crecimiento. Tendríamos un PBI per capita como el de Estados Unidos", señaló.

"El día que estalle la hiperinflación y la gente se de cuenta que los políticos son los verdaderos enemigos, seguramente haremos un cambio hacia el liberalismo que fue lo que hizo de la Argentina un país rico", cerró.