LA CANDIDATA A VICEPRESIDENTE DURANTE SU PRESENTACIÓN EN LA MATANZA

Cristina Kirchner, candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, estuvo en La Matanza presentando su libro “Sinceramente”. Durante su discurso, habló de las compañías eléctricas y emitó un fuerte mensaje contra las mismas.

"No era cierto que con tarifas altísimas iban a venir grandes inversiones, por primera vez en la República Argentina estuvimos casi 24 horas en un apagón fenomenal", expresó.

"Nos dijeron que si pagábamos tarifas altísimas iban a venir inversiones y que iban a invertir, no se hizo ninguna inversión. Hubo rentabilidades brutales", manifestó.

"El monopolio eléctrico que tiene la Provincia de Buenos Aires, Edenor-Edesur y Desa por otro lado, en dos años tuvo 345 millones de dólares de ganancias. Si vos vendés iPhones podés tener 5 mil millones o 30 millones de ganancias porque vendes una cosa que quiere todo el mundo y ahí la oferta provoca la demanda", reflexionó.

Durante su discurso, se preguntó al respecto: "¿Cómo podés tener 345 millones de dólares de ganancia en un servicio que es público y que además es monopólico? Si no me gusta el iPhone puedo tener otro teléfono, pero a mi la luz me la da uno solo y al precio que me lo pone ese".

"Esto no puede aplicarse a las reglas del mercado que no es solamente un servicio público, sino que además el que lo presta lo hace de forma monopólica", cerró.