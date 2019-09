Diez integrantes de "Los Borrachos del Tablón", acusados de prepararse para atacar a otro grupo de la hinchada de River Plate en el partido con Vélez en el Monumental, fueron detenidos tras 28 allanamientos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.



La Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) informó que entre los detenidos se encuentra uno de los cabecillas de la barra, apodado "El Gordo Ale" (46 años) y su hijo "El Brian" (26), quienes participaron el miércoles de los incidentes en el estadio de Lanús, donde se jugó el partido con Godoy Cruz de Mendoza por la Copa Argentina.



No pudieron encontrar a Nahuel Alexis Ojeda, el joven de 28 años que amenazó al presidente del club Rodolfo D'Onofrio con dejarlo "como un colador" en medio de la interna entre dos facciones de "Los borrachos del tablón".



Ojeda había prometido en Instagram: "D'Onofrio, yo voy en cana, pero vos vas a salir del club como un colador. Ustedes quieren que vuelva a correr sangre. Así va a ser. Nos jugaron sucio: entró el 'Oeste'. Listo. Prepárense cuando vuelvan a pisar el Monumental. Los muertos van a volver".

La investigación realizada por la policía bonaerense reveló que los detenidos acopiaban armas de fuego para atacar a "La barra del Oeste" en la previa del encuentro por la séptima fecha de la Superliga.

Padre e hijo fueron apresados mientras se allanaban sus domicilios de la localidad de Ingeniero Budge en el partido de Lomas de Zamora.

"Los Borrachos del Tablón" tenían en su poder 13 armas de fuego (una de ellas tiene el grabado de la Policía Federal Argentina) y 123 cartuchos de diversos calibres.

Los mismos barras, que habían realizado amenazas al presidente de River D'Onofrio, también disponían de 25 envoltorios de cocaína y cuatro de marihuana, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, dos banderas de tres metros y medio de largo con la inscripción "Los Borrachos del Tablón", 16 banderas chicas con la misma inscripción, 16 paraguas, 22 banderas con caños de pvc, 66 camisetas, 14 camperas, una remera con el estampado de la facción, tres gorras y 3 bombos con la inscripción "Los 14" en referencia a la barra brava.



Los allanamientos se realizaron en las localidades de Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Ingeniero Budge, Villa Adelina y Monte Grande.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, donde comparecerán este lunes por la mañana, para ser indagados por el titular de la UFI 2 de Lanús, Jorge Grieco.