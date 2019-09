Javier Milei dialogó con CANAL 26 luego de que el fin de semana, asegurara en el programa de Mirtha Legrand que en 2020, "podríamos tener la peor crisis de la historia argentina".



"Argentina camina inexorablemente a un nuevo default, para ser digno de crédito tendría que tener un superávit primario en torno a cuatro puntos del PBI", comenzó explicando sobre su polémica frase.

"Su resultado estructural estaría en torno al 1,5 negativo y con la situación presente estaría cais en dos negativos. Necesitaríamos un ajuste del PBI del 6%", agregó.

"Necesitaríamos bajar impuestos por la presión fiscal y así poder crecer, reducir el gasto público. Algo que nadie está planteando y por lo tanto Argentina necesita para el 2020 35 mil millones de dólares y no es sujeto de crédito", expresó.

Para el economista, "el default ya empezó" y "la mentira del reperfilamiento no es más ni menos que una farsa para esconder el verdadero default que ya comenzó".

Respecto a si el panorama cambiará dependiendo de quién gane en octubre, dijo: "Ese default está presente independientemente si gane Macri o Fernández, llevará a la economía a una descordinación que generará una caída del PBI, salarios reales y que subirá los índices de pobreza al 50%."

"Argentina saldrá de este camino de miseria cuando deje de abrazarse a las ideas que nos llevaron a esto", cerró.