Mirtha en su tradicional almuerzo.

Mirtha Legrand se aleja de la televisión. Todo indica que el retiro está cerca. La diva de los Almuerzos y Cenas es un emblema de la TV argentina y ya lleva más años que nadie al frente de un programa. Pero en medio de su trabajo y los escándalos en las #mesazas aparecieron los rumores del retiro.

El primer programa de "La Chiqui" fue el 3 de junio de 1968. Lleva ya más de 50 años de éxito. En los últimos años, en su mesa pasaron temas que quedaron en boca de todos. Generando repercusión en los medios, con invitados del espectáculo e incluso de la política. Todo un récord mundial.

Sin embargo, en el último tiempo, Mirtha habla de su futuro laboral con incertidumbre. Se habla de cansancio y no se sabe si continuará al aire en 2020. Parece inimaginable una televisión sin almuerzos y cenas.

"No sé, no estoy decidida", le dijo a Susana Roccasalvo cuando la conductora de Implacables le preguntó sobre su futuro laboral. Si bien no presenta problemas de salud, aseguró que la reciente muerte de su hermano Josecito Martínez Suárez le afectó tanto a ella como a su hermana Goldie.

Hasta manifestó su queja por la extensión de sus programas: "Los domingos hago una audición de tres horas, no tengo panelistas, estoy sola con mis invitados, cosa que me encanta pero la última media hora cuesta porque vengo de la noche anterior de trabajar hasta tarde". Mirtha, según la programación de El Trece, sale al aire los sábados (20.30 a 22.30) y domingos (13 a 16). Casi sin margen de descanso, y hay que tener en cuenta que "una ya no tiene 20 años", como ella ha dicho. Ante esta situación, no decidió aún si irá a Mar del Plata con la versión verano de su programa.

¿Y qué pasa con el rating y los escándalos? También le han afectado. Lo que le sucedió con el periodista Mario Massaccesi generó que tuviera que pedirle disculpas públicas. En medio del cansancio, no acepta que la reemplacen y eso también le genera un stress grande.

Se sabe que ya no tiene salidas sociales como antes, eso cambió desde que murió su hermano mayor. Se refugia en su casa a descansar.

Su salud se vio afectada en mayo de este año, cuando "La Chiqui" debió ser intervenida quirúrgicamente por una brida intestinal. Al aire, la reemplazó su propia hija Marcela Tinayre. Pero de inmediato, La Diva volvió con algunos cambios de rutinas. Desde su entorno dicen que "ella hoy quiere que su familia esté muy presente, pero no siempre se puede".

También, desde el entorno, dicen que Mirtha siente el desgaste de ir sábados y domingos a los estudios de la productora KZO desde donde sale al aire. Llega con anticipación y duerme poco en ese lapso. Aunque Martín Kweller ya no es su productor , ya que el programa lo realiza su nieto Nacho Viale para la pantalla de El Trece, el ciclo sale al aire desde Ravignani y Cabrera.

En cuanto al rating, este sábado su programa se reposicionó en la emisión nocturna, con 8,8 de promedio, un número superior a las últimas emisiones. Y en medio sigue la pelea por el primer puesto y los cuestionamientos que pasó en los últimos tiempos. Todo afecta su ánimo. Cansada, cuestionada y exigida, Mirtha pareciera estar cerca del retiro... y este podría ser el año del adiós a la TV que tanto le cuesta.