Netflix estrenó el tráiler final de la nueva temporada de "La Casa de las Flores", la serie mexicana se prepara para regresar para contarnos cómo se encuentra la familia De la Mora.

Después de la inesperada muerte de la matriarca Virginia de La Mora (Verónica Castro), la familia se cae a pedazos. Pero una figura se alzará para enderezar a la familia y conseguir venganza.

El video de la segunda temporada se centra en el personaje de Paulina De la Mora (Cecilia Suárez). En el adelanto podemos saber que el personaje se mudó a España, pero decide regresar a México cuando se entera de que el testamento de su madre ha sido impugnado.

Paulina regresa y encuentra a su familia sumida en un verdadero caos: su padre Ernesto se unió a una secta pseudo-espiritual; su hermana Elena vive una crisis de identidad; Julián encontró un nuevo y peculiar trabajo que solo le traerá problemas y deberá ser ella la que deba rescatar a sus parientes mientras luchará para recuperar la florería.

Para los nuevos episodios regresará el elenco formado por Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Darío Yazbek (Julián de la Mora), Juan Pablo Medina (Diego), Paco León (María José), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora), Alexa de Landa (Micaela) y Luis de la Rosa (Bruno).

Además se integrarán al reparto en la segunda temporada Mariana Treviño (Jenny Quetzal), María León (Purificación), Eduardo Rosa (Alejo), Loreto Peralta (Rosita), Flavio Medina (Simón), Anabel Ferreira (Celeste), y la colaboración especial de Eduardo Casanova.

La casa de las flores se estrenará en la plataforma el 18 de octubre.