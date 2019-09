Delfina Chaves

Delfina Chaves, reveló que en un trabajo le pidieron que bajara de peso y que como no tenía nada que ver con una característica del personaje o de la trama, rechazó rotundamente cambiar su imagen.

"Me han pedido que bajara de peso y no en función del personaje. Por supuesto que me negué porque me quiero así y porque no le daría la chance al machismo", expresó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza en una entrevista con revista Gente.

En ese marco, la hermana de Paula Chávez aseguró que su madre y su hermana fueron pilares fundamentales en su carrera artística, porque "le enseñaron a no ser insegura con su cuerpo".

Noticias relacionadas

"Tal vez yo cumpla con algún canon que las marcas buscan, pero sé imponerme con la moderación de ciertas pautas", expresó. "No quiero vender algo que las chicas no puedan comprar", agregó.

En el marco de la entrevista, la actriz que interpreta a Lucía Morel confesó además que su familia atravesó un difícil momento económico: "Por la crisis de 2001, la empresa de mi papá se había fundido y en casa se hacía lo que se podía. El matrimonio con mamá estaba terminado. A él lo veíamos dos veces por semana y ella hacía malabares para alimentarnos con dos mangos", contó.